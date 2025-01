Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, De Laurentiis torna in Italia: scelti i 3 colpi per Conte

– Aurelio Deine ha scelto i 3per rinforzare ile acntare AntonioIldelentrerà nel vivo la prossima settimana. Questo trapela dall’ambiente partenopeo, che attende il ritorno indi Aurelio De. Il presidente dovrebbe rientrare in serata nel capoluogo campano e, già da domani, iniziare a discutere concretamente con Antonioe Giovanni Manna le operazioni da fare per rinforzare ulteriormente la squadra.Gli azzurri sono primi in classifica con 50 punti, momentaneamente a +6 dall’Inter che ha due partite in meno e a + 7 dell’Atalanta. Un cammino spettacolare, ma che è arrivato solamente alla metà del suo percorso. Distano ancora 17 partite al traguardo, quel quarto scudetto che saprebbe di clamoroso.