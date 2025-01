Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus Next Gen, Brambilla si espone sui nuovi arrivati: «Ci daranno una mano, hanno qualità e…»

di RedazioneNews24Gen,parla in conferenza stampa per analizzare i colpi dei bianconeri: le dichiarazioni (Marco Baridon, inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora). Misterè intervenuto in conferenza stampa dopo la grande vittoria dellaGen contro il Monopoli. L’allenatore ha parlato anche deidalcome Villa, che oggi ha esordito con i bianconeri, Deme e i rientri dai prestiti di Turicchia e Quattrocchi. PAROLE – «Gli altri devono inserirsi,che cercavamo ma devono allenarsi con noi, capire dove sono. Ciunafino a fine campionato».LA CONFERENZA STAMPA DIPOSTGEN MONOPOLILeggi sunews24.com