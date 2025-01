Bresciatoday.it - Stroncato dalla malattia, Ermanno è morto a 55 anni: le lacrime di moglie e figli

Leggi su Bresciatoday.it

Sacca di Esine piange la morte diLardelli, scomparso giovedì mattina all'età di 55dopo aver affrontato con determinazione la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), unache non gli ha mai tolto forza d’animo e gioia di vivere.Conosciuto in Valle Camonica per il suo lavoro.