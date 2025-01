Ilrestodelcarlino.it - Stipendi a Palazzo Merlato. Raddoppiati nel 2024. Il dossier sulla giunta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Quanto ci costano – anzi, quanto ci sono costati lo scorso anno – gli amministratori locali della cosa pubblica nel Comune di Ravenna? Ebbene, nel, complessivamente, sindaco, assessori e presidente del Consiglio comunale sono costati alle casse pubbliche qualcosa come 861.212 euro. L’elaborazione è stata fatta – e presentata ieri pomeriggio – da Alvaro Ancisi, storico leader di Lista per Ravenna che, normalmente, è molto battagliero sulle situazioni di politica locale di questo tenore. Stavolta però, il suo approccio è stato esclusivamente divulgativo. "Abbiamo raccolto e sintetizzato un brevesui compensi, peraltro poco noti ai non ‘addetti ai lavori’, di cui usufruiscono gli amministratori del Comune di Ravenna. L’ho esposto senza esprimere giudizi, che pure sono stati fatti in sede politica, avendo il solo scopo di informarne la cittadinanza.