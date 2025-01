Secoloditalia.it - Ramy, la procura smentisce avvoltoi e agitatori: l’inseguimento fu regolare

dello scooter sul quale viaggiavanoElgaml e l’amico Fares Bouzidi fu. È questa, secondo quanto trapelato, la valutazione delladi Milano che sta conducendo le indagini sull’incidente in cui, la notte del 24 novembre,è morto e Fares, che era alla guida del mezzo che non si è fermato al posto di blocco dei carabinieri, è rimasto ferito.Lale accuse della sinistraLe modalità delsono state oggetto di critiche e polemiche, spesso feroci, nei confronti dei carabinieri da parte della sinistra, la quale, pur condannando le violenze di piazza portate avanti col pretesto della morte del ragazzo, ha finito in questo modo per dare una “copertura” politica alla rabbia dei facinorosi. Per la, però, in quelnon vi sarebbe stata alcuna violazione di regole, procedure o norme penali.