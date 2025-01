Pronosticipremium.com - Parma-Venezia, il pronostico di Serie A: occhio all’over, azzardo 1° tempo

La ventunesima giornata diA si è aperta con la Roma che ha battuto 3-1 il Genoa, conquistando così il terzo successo nelle ultime cinque partite disputate. Il programma dei match di domenica verrà invece inaugurato allo Stadio Tardini, dove alle ore 15 si affronterannoin un delicatissimo e pesantissimo scontro salvezza, nel quale i punti in palio saranno di fondamentale importanza. La formazione di Pecchia arriva a questo appuntamento con un solo punto conquistato nelle precedenti due gare, nelle quali non è arrivata nemmeno una rete. Davanti ai propri tifosi, ilcercherà di invertire questa tendenza in quella che sarà una gara da vincere quasi obbligatoriamente. La sola vittoria conquistata da un mese a questa parte testimonia le difficoltà che i ducali stanno vivendo, con una reazione necessaria per dare nuovo impulso alla stagione.