Parere favorevole del Mase al porto crocieristico di Fiumicino Il Timone | Un passo in avanti per una svolta epocale

Leggi su Ilfaroonline.it

, 18 gennaio 2025 – Con ilpositivo del Ministero dell’Ambiente, prosegue l’iter pe la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), in merito alla realizzazione deldi. Una notizia accolta positivamente dal Comitato Il: “In attesa di un analogoda parte del Ministero della Cultura, si tratta di unassai importante in attesa dell’avvio dei lavori della futura infrastruttura portuale che determinerà un salto inper l’intero territorio di”, dichiara Giampaolo Nardozi, presidente del Comitato Il.Non solo navi da crociera, ma un sistema portuale integratoIl Comitato descrive poi quello che sarà un sistema portuale integrato che “oltre a diventare il naturale sbocco al mare di Roma, garantirà lavoro e benessere alla città died al territorio circostante.