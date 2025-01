Ilfattoquotidiano.it - “Orgoglio e ironia, noi controcorrente”: su Radio24 il primo programma “con un cromosoma in più” con Ruffini e Parlanti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Vogliamo andare”. È partita sabato sera 11 gennaio e si tratta di un inedito assoluto per l’Italia. Si chiama Radio up and down – La trasmissione con unin più, condotta su Radio 24 dall’attore (e non solo) Paoloinsieme a Federicoconduttore radiofonico italiano con la sindrome di Down. La trasmissione andrà in onda ogni sabato alle 20 e in replica la domenica alle 23 all’interno del palinsesto del fine settimana dell’emittente di proprietà di Confindustria. La prima puntata si è intitolata Sogni e bisogni. “Il mio sogno è stare in mezzo alla gente. Ho bisogno di essere me stesso e agire secondo natura. Ogni tanto sogno anche di fare l’amore. Mi interessa, sonoso e contento di fare una trasmissione radiofonica su” ha spiegato nella puntata d’esordio, in risposta ad una domanda del collega co-conduttore livornese.