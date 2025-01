Bubinoblog - ORA O MAI PIÙ, SECONDA PUNTATA: LA GARA SI INFIAMMA NEL TALENT SHOW DI MARCO LIORNI

Secondo appuntamento, sabato 18 gennaio, in prima serata su Rai1, per “Ora o mai più”, lomusicale condotto dache mette al centro della scena cantanti un tempo di successo e ora lontani dalle luci della ribalta.Al termine della prima, grazie al voto dei “coach” e dei social, la vittoria è andata a Matteo Amantia, ex Sugar Free, (18 punti) che ha cantato in coppia con il suo coach, Alex Britti. Secondo posto (16 punti) per Pierdavide Carone che con Gigliola Cinquetti ha eseguito la canzone “Di Notte”. Terzo posto (11 punti) per Antonella Bucci che con Raf ha cantato “Amarti è l’immenso per me”.Questi gli abbinamenti degli otto concorrenti, che continuano a sfidarsi, guidati da otto eccellenze della musica che li affiancano nelle interpretazioni e li giudicano: Valerio Scanu con Rita Pavone, Matteo Amantia con Alex Britti, Pago con Patty Pravo, Pierdavide Carone con Gigliola Cinquetti, Carlotta con Donatella Rettore, Loredana Errore conMasini, Antonella Bucci con Raf, Anonimo Italiano con Riccardo Fogli.