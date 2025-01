Quotidiano.net - Non solo Btp Più, rendimenti e richieste record per i titoli di Stato italiani

Roma, 18 gennaio 2025 –oltre il 4% che non hanno paragoni sul fronte del debito pubblico europeo fanno schizzare alle stelle la domanda di Btp, tanto che di fronte ad una emissione di 18 miliardi vi sono stateper 270 miliardi. I Btp decennali I Btp Green Il collocamento Il Btp più Il differenziale di rendimento è sceso fino a 116 punti base Un successo, quello di ieri, per il Tesoro visto che le due emissioni del Btp decennale e del Btp Green a 20 anni si sono concluse concomplessive per 270 miliardi di euro a fronte di una emissione effettiva che ha raggiunto il totale di 18 miliardi. I Btp decennali Ma andiamo con ordine, partendo dal nuovo Btp a 10 anni con scadenza 1 agosto 2035 che èemesso per un importo di 13 miliardi di euro a fronte di una domanda di oltre 140 miliardi di euro.