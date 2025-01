Ilgiorno.it - Milano, travolta sulla ciclabile di via Comasina: trovato il tir, gomma sequestrata. Il camion ripreso da una telecamera dopo aver investito una donna in monopattino

, 18 gennaio 2025 – Unaposizionata in un punto lontano dal luogo dell’impatto hail passaggio delnei minuti immediatamente successivi all’incidente. Nel lasso di tempo compatibile con l’orario dell’investimento, quello è l’unico mezzo pesante censito dall’occhio elettronico posizionato lungo il possibile tragitto percorso. Da qui il forte sospetto che sia stato proprio quel veicolo a travolgere otto giorni fa una trentaseienne che stava percorrendo inla pistadi via Novate: laè stata sbalzata sull’asfalto, all’altezza della fermata dell’autobus, riportando traumi alla gamba sinistra e finendo al Niguarda in condizioni per fortuna non gravi. In trappola Ieri mattina, gli agenti del Radiomobile della polizia locale, specializzati nella caccia ai pirati della strada, hanno rintracciato il, intestato a una ditta privata, in un centro di revisioni di Orio al Serio, in provincia di Bergamo: stando a quanto risulta al Giorno, i ghisa hanno sequestrato uno degli pneumatici, quello che potrebbe essere entrato in contatto con la trentaseienne; ora verrà passato al setaccio dagli esperti della sezione investigazioni scientifiche per trovare tracceed eventuali segni compatibili con l’impatto.