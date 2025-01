Lanazione.it - Meglio di così è quasi impossibile In casa la Carrarese non fa sconti

Oltre ogni rosea aspettativa. Laarriva al derby apuano di ritorno in una posizione di classifica che definire comoda è poco, in posizione addirittura buona per puntare ai playoff, a pari punti con il Palermo e la zona retrocessione distante 9 lunghezze. E meno male che nelle griglie pre-campionato i toscani erano visti tra le candidate più autorevoli a tornare in C1. E invece fin qua, come direbbe qualcuno, chapeau. Inla, quello sì, ha un rendimento da promozione immediata in Serie A: dieci partite con 6 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta (peraltro 0-2) contro la corazzata Sassuolo. La squadra di Antonio Calabro non solo non perde in, o se succede è davvero una rarità, ma è proprio difficile segnarle un gol. A parte quello del Sassuolo, nelle altre nove partite a parte il Mantova tutte le altre sono rimaste a secco.