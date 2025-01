Liberoquotidiano.it - "Ma chi ca****o lo conosce?": si scatena il caos dopo la puntata de L'Eredità | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Sono state Francesca e Veronica a sfidarsi nel gioco dei Cento Secondi nellade L'andata in onda questa sera, sabato 18 gennaio, su Rai 1. Ad avere la meglio e quindi ad aggiudicarsi la ghigliottina è stata poi Francesca con un montepremi di 160mila euro. Cifra che,vari dimezzamenti, è scesa a 20mila euro. Le parole da collegare invece erano Nuovo, Moda, Lasagna, Carote e Monitor.un minuto di ragionamento, la concorrente, non proprio convinta, ha dato come soluzione la parola Stile. Ma il conduttore, Marco Liorni, le ha dovuto dire che in realtà la soluzione corretta era un'altra, Baby. Non tutti, però, hanno condiviso la soluzione della ghigliottina offerta dal programma. Secondo qualcuno, alcuni collegamenti con "baby" sarebbero stati un po' forzati. "Adesso, va bene la cultura generale, ma chi ca.