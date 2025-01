Oasport.it - LIVE Paolini-Svitolina 6-2 1-0, Australian Open 2025 in DIRETTA: inizia il secondo set

1-0 GAME! Altro errore della tennista nata a Odessa, prosegue la striscia di game consecutivi incassati dall'azzurra.40-0 Sbaglia di dritto l'ucraina.30-0 A segno con lo smash.15-0 Largo il rovescio diSET9.44rientra ora in campo, si può ripartire conal servizio.9.42 Sembrava potersi complicare il compito di Jasminein questo primo set a causa del break subito nel terzo gioco, ma infilando una striscia di cinque giochi consecutivi l'azzurra ha indirizzato a proprio favore l'inerzia del set. Bisogna mantenere questo canovaccio tattico per non far rientrare nel match