Oasport.it - LIVE Paolini-Svitolina 1-0, Australian Open 2025 in DIRETTA: inizia la sfida

0-15si apre bene il campo sul lungolinea, ma il dritto non oltrepassa la rete.1-1 GAME! Primo ace per l'ex numero tre del mondo, ottimo avvio anche per lei al servizio.40-0 Larga l'accelerazione di dritto dell'azzurra.30-0 Si ferma sul nastro la risposta di rovescio di.15-0 Servizio e dritto vincente per l'ucraina.1-0 GAME! Spinge troppo con il dritto, turno di battutale tenuto senza particolari problemi dall'italiana.40-15 Largo il rovescio giocato in arretramento da.30-15 Ancora una prima incisiva per l'azzurra.