Lanazione.it - Levane, intossicati dal monossido in piena notte. In ospedale anche un minorenne

(Arezzo), 18 gennaio 2025 – Intossicazione didi carbonio in un appartamento di, nell’Aretino. E’ successo questaintorno alle una del 18 gennaio. Tre persone, una donna di 54 anni, un uomo di 77 e un minore, sono finiti all’di Santa Maria alla Gruccia in codice giallo. Sul posto sono intervenuti la Misericordia della Valdambra, quella di Terranuova Bracciolini, un’auto infermieristica del Valdarno, i vigili del fuoco e e le forze dell'ordine. Nel corso della nottata sono proseguite le indagini per capire da dove si è sprigionato ildi carbonio.