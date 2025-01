Ilgiorno.it - La tentazione di Sala di fare il tris, Majorino lo gela: “Gesto d’amore per la città, ma il Pd è per il limite del secondo mandato”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 18 gennaio 2025 – Terzo? No, grazie. Il capogruppo del Pd in Regione ed ex assessore comunale Pierfrancescofrena sulladel sindaco Giuseppedi puntare su un terzo(per ora vietato) a Palazzo Marino. “La dichiarazione di Beppesul terzodimostra il suo affetto per la”, premette a margine di un evento al Pirellone l’esponente Dem, il quale subito dopo aggiunge: “La legge però non prevede il terzoe la nostra posizione come Pd è nota, noi siamo per ilal”.ricorda la posizione ribadita più volte dalla segretaria democratica Elly Schlein, ma le parole del capogruppo a Palazzo Lombardia possono essere interpretate anche con un’altra chiave di lettura: l’obiettivo didi candidarsi a sindaco per il centrosinistra alle elezioni comunali del 2027 e conquistare in prima persona Palazzo Marino.