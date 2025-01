Tvzap.it - “Grande Fratello”, la rivelazione di Zeudi su Helena: “Perché è stata mandata via”

Leggi su Tvzap.it

News Tv. L’assenza diPrestes nella casa delè ancora molto significativa. La ex concorrente manca non solo a numerosi telespettatori del reality ma anche agli stessi inquilini. Tra loro, senza dubbio, c’èDi Palma che con la modella brasiliana aveva instaurato un legame intenso. Le due si erano avvicinate tanto che si pensava potesse nascere una storia d’amore., a cinque giorni dall’eliminazione di, ha riflettuto sulsecondo lei è uscita. (Continua dopo le foto)Leggi anche: “Affari Tuoi”, il balletto di Stefano coi gemelli è bollente: cos’è successo (VIDEO)Leggi anche: Lutto per l’ex volto di “Uomini e Donne”: “È morto Oscar”“”, il rapporto traedGià dai primi giorni dinella casa, consembrava esserci un certo feeling.