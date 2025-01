Ilrestodelcarlino.it - Fuga di gas in via Dragoni a Forlì, intervengono i vigili del fuoco

, 18 gennaio 2025 – Unadi gas oggi pomeriggio in via. Sul posto, alle 14.30, sono intervenuti ideldie i colleghi del Nucleare Biologico Chimico e Radiologico. Tutto è nato dalla segnalazione di un forte odore della sostanza all'interno di un negozio. Utilizzando la strumentazione in dotazione, idelhanno escluso la fuoriuscita di gas dall'interno dell'immobile e, dopo due ore di ricerche nella zona, hanno individuato che la dispersione proveniva da uno dei pozzetti ad un centinaio di metri di distanza. In collaborazione con il personale di Hera ed Arpae, si sono concluse le operazioni di verifica della sostanza escludendone la pericolosità. Non ci sono persone coinvolte. Sul posto anche la polizia locale.