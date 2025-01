Lanazione.it - deroga

Leggi su Lanazione.it

Domani allo stadio dei Marmi di Carrara non ci sarà il ’tutto esaurito’, a causa del ben noto divieto di vendita dei biglietti nel settore ospiti a residenti nelle province di Spezia e Massa Carrara. Facile pensare che, senza limitazioni, non sarebbe rimasto invenduto nemmeno un biglietto. Ma tant’è.Di fatto nella curva lato-mare dello stadio marmifero potranno prendere posto solo i tifosi dello Spezia residenti in altre province. In casa apuana invece sale la febbre da derby: spazzati via nel giro di pochissimo anche i 600 biglietti aggiuntivi concessi grazie allaprevista dalla sindaca di Carrara Serena Arrighi. La prevendita è iniziata alle 15, ma pur di accaparrarsi il biglietto in molti hanno cominciato a sostare fuori delle ricevitorie già alle 10 del mattino. File di ore pur di acquistare il biglietto di un derby che torna a distanza di anni, riaccendendo antichi campanismi e rivalità.