Abruzzo24ore.tv - Ciclone tunisino in arrivo: scuole chiuse e allerta massima in cinque regioni

Roma - Violente tempeste, piogge torrenziali e venti devastanti minacciano il Sud Italia, conin diverse aree. Il "" si abbatte sull'Italia meridionale, scatenando il caos climatico. Sicilia, Calabria, Sardegna, Puglia e Basilicata si trovano sotto la morsa di un'rossa emessa dalla Protezione Civile. Le condizioni meteorologiche estreme, con piogge incessanti, venti fortissimi e rischi di mareggiate, hanno già costretto molti comuni a chiudere lecome misura precauzionale. Lepiù esposte stanno affrontando la furia del maltempo, che ha provocato frane, allagamenti e pericoli per la circolazione stradale. A partire dalla mattinata del 18 gennaio, le autorità locali hanno messo in guardia la popolazione, invitandola a evitare spostamenti non necessari.