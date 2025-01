Nerdpool.it - C’ERA UNA VOLTA UN SOGNO di Liz Braswell: recensione

Nei romanzi della collana A Twisted Tale (Giunti Editore), i classici Disney rivivono in una nuova versione alternativa e inattesa.Questo volume è dedicato alla fiaba de La bella addormentata nel bosco e ai suoi personaggi. Cosa sarebbe accaduto se il bacio del principe Filippo non avesse spezzato l’incantesimo?TramaIl Principe Filippo ha sconfitto il drago in cui si è tramutata la perfida Malefica ed è tornato al castello dove giace addormentata la dolce Aurora. Con un bacio vuole svegliarla, ma questail lieto fine non si avvera. Il principe cade a suaaddormentato ai suoi piedi, mentre Aurora fugge da un castello ricoperto di spine. Per fortuna non è sola, al suo fianco ci sono vecchi amici che offrono il loro aiuto.Gli scagnozzi della strega seguono ogni suo passo e la principessa deve capire chi siano i suoi veri alleati per rompere il maleficio e conquistare il ruolo che le spetta di diritto.