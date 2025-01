Centrosinistra, il partito di Ruffini non c’è, ma i cattolici Pd rialzano la testa

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 18 gen. (askanews) – Chi si aspettava l’annuncio della nascita di un nuovodeidi sinistra, o di una corrente strutturata all’interno del Pd, è rimasto deluso, ma dal battesimo di Comunità Democratica, sigla “leggera” voluta dall’ex ministro Graziano Delrio, è comunque uscita una rinnovata voglia di protagonismo deidemocratici, spinti dalla convinzione di poter incidere sulla competitività elettorale del, soprattutto riportando a votare ai prossimi turni elettorali i tantissimi elettori che ultimamente si sono astenuti. Una riflessione sostenuta in primis dall’ex direttore dell’Agenzia delle entate, Ernesto Maria, e condivisa da Romano Prodi, per il quale gli ex popolari sono “stati muti per troppo tempo”. “Lo dico con il massimo rispetto, come possiamo tutti insieme uscire dalla mediocrità della politica? Qual è lo stato di avanzamento delle proposte alternative in campo? E nel campo delle opposizioni, qual è la proposta politica della sinistra? Qual è l’offerta, realmente competitiva che offre la sinistra? Dove è stata discussa? Con chi? Quando? Non singole questioni, non emendamenti a soluzioni elaborate da altri.