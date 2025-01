Cassano duro su Inzaghi | Con una Ferrari tra le mani non riesce a vincere È una cosa surreale!

Leggi su Ilnerazzurro.it

Lo sappiamo, Antonionon perde mai l’occasione per criticare Simonee l’Inter e, dopo il pareggio 2-2 maturato a San Siro nel recupero di mercoledì scorso, non si è risparmiato dall’attaccare di nuovo l’allenatore nerazzurro., contro il Bologna è parso più nervoso del solito, senza il polso della situazione come ha sempre fatto. Fantantonio dunque non ha perso tempo e tirato fuori una bella critica a, rivolgendosi al collega e amico Lele Adani durante l’ultima puntata della loro trasmissione/podcast Viva el Futbol.: “Se trovi un allenatore più bravo ti mette in difficoltà. Italiano meglio di.”Il fantasista barese parte facendo i complimenti al Bologna, autore di un’ottima partita a San Siro: “Il Bologna ha giocato da squadra di prima classe.