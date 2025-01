Pronosticipremium.com - Cagliari-Lecce, il pronostico di Serie A: sì a GOAL, ma la combo è per temerari

Dopo i big match del sabato, prosegue un’intensa 21ª giornata diA domenica 19 gennaio, che dopo la gara dell’ora di pranzo tra Fiorentina-Torino vedrà due sfide salvezza al cardiopalma alle 15:00. Insieme a Parma-Venezia, spazio a, in una Unipol Domus pronta a spingere i rossoblù verso un risultato positivo. Classifica alla mano, trattasi di tre punti fondamentali per allontanare la retrocessione, la classica partita che ne vale sei, tra due squadre in un buon momento.Dopo 4 sconfitte consecutive, dove però solo quella di Venezia risultava grave viste Fiorentina, Atalanta e Inter affrontante nelle altre tre, ilè reduce da 4 punti nelle ultime due, frutto del fondamentale successo di Monza e il pareggio insperato a San Siro con il Milan. Sardi ancora terz’ultimi ma ad una sola lunghezza da Verona, Como e Parma, e la sensazione che l’arrivo di Caprile, eccezionale contro i rossoneri sabato scorso, sia un primo tassello vitale per la salvezza.