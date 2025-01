Thesocialpost.it - 18enne accoltellato in un centro di accoglienza: ricoverato in codice rosso

Leggi su Thesocialpost.it

Un giovane di 18 anni è statooggi in undia Firenze. Il ragazzo, ospite della struttura, è stato immediatamente trasportato in ospedale inpresso il nosocomio di Careggi, dove è attualmente.L’episodioSecondo quanto emerso dalle prime indagini dei carabinieri, l’aggressione è scaturita da una violenta lite tra il giovane e alcune persone all’interno della struttura. La discussione avrebbe infatti avuto toni accesi, degenerando poi in un’azione violenta che ha portato al ferimento.Le indaginiLe forze dell’ordine sono ora al lavoro per chiarire le dinamiche dell’incidente, con l’obiettivo di identificare i responsabili dell’aggressione e fare chiarezza su quanto accaduto. Le indagini sono in corso.L'articoloin undiinproviene da The Social Post.