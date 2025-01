Laprimapagina.it - Xi Jinping invia il vice Han Zheng alla cerimonia di insediamento di Donald Trump

Un chiaro segnale di distensione. La Cina apre il dialogo con gli USA di. Su invito degli Stati Uniti, “il rappresentante speciale del presidente cinese Xi, ilpresidente Han, parteciperàdidi” del 20 gennaio. Lo riferisce l’agenzia di stampa statale cinese Xinhua.La Repubblica Popolare della Cina – scrive il Ministero degli Esteri cinese, “segue i principi di rispetto reciproco, coesistenza pacifica e cooperazione win-win nel considerare e far crescere la sua relazione con gli Stati Uniti”.Per tale motivo “siamo pronti a lavorare con il nuovo governo degli Usa per migliorare il dialogo e la comunicazione, gestire adeguatamente le differenze, espandere la cooperazione reciprocamente vantaggiosa, perseguire in via congiunta una relazione Cina-Usa stabile, sana e sostenibile e trovare il modo giusto affinché i due Paesi possano andare d’accordo tra loro nella nuova era”.