Ilrestodelcarlino.it - Skyline contestato, la sindaca:: "La minoranza non capisce"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La realizzazione delload Appignano divide: da una parte l’opposizione attacca, dall’altra la maggioranza si difende. Il sindaco Sara Moreschini: "Grazie ad un finanziamento Pnc stiamo lavorando al progetto di rigenerazione urbana del centro storico un importante lavoro finanziato dal Commissario per la ricostruzione post sisma. E sullo. "Si tratta di un’idea innovativa, che valorizza l’accesso al paese e il muro. Lo, che rappresenta il profilo del nostro paese con la sua caratteristica unica: la torre di San Giovanni Battista, è realizzato in acciaio verniciato marrone, un materiale che è in uso nei centri storici, ritenuto da progettisti, e avallato dal ministero della Cultura, come capace di sposarsi bene con il tessuto edilizio di carattere storico. Questo elemento è in fase di montaggio".