Serie A 21ª giornata | diffidati e squalificati aggiornati dopo i recuperi

Per la ventunesimadiA, l’elenco diha visto un doppio aggiornamento: dalle partite dello scorso weekend e daidi martedì e mercoledì.A –21ªROMA-GENOA venerdì 17 gennaio ore 20.45Roma (prossima partita Udinese in trasferta): Bryan Cristante, Manu Koné, Gianluca Mancini, Alexis Saelemaekequalificati Roma: nessunoGenoa (prossima partita Monza in casa): Koni De Winter, Aaron MartinGenoa: nessunoBOLOGNA-MONZA sabato 18 gennaio ore 15Bologna (prossima partita Empoli in trasferta): nessunoBologna: nessunoMonza (prossima partita Genoa in trasferta): Alessandro Bianco, Andrea CarboniMonza: Pedro Pereira (una)JUVENTUS-MILAN sabato 18 gennaio ore 18Juventus (prossima partita Napoli in trasferta): Nicolò FagioliJuventus: nessunoMilan (prossima partita Parma in casa): Youssouf FofanaMilan: Alvaro Morata (una)ATALANTA-NAPOLI sabato 18 gennaio ore 20.