Myrta Merlino resta in Mediaset | nuovo contratto e progetto in arrivo

Myrta Merlino si conferma una presenza imprescindibile per Mediaset, firmando un nuovo contratto e preparando un progetto innovativo che promette di rivoluzionare il suo percorso professionale. Dopo l’addio a Pomeriggio Cinque, la giornalista resta fedele al colosso di Cologno Monzese, pronta a sorprendere il pubblico con contenuti freschi e coinvolgenti. La sua capacità di reinventarsi fa di lei una protagonista sempre più influente nel panorama televisivo italiano.

Myrta Merlino rinnova con Mediaset dopo l'addio a Pomeriggio Cinque: ecco cosa bolle in pentola per la giornalista. Tutti i dettagli sul nuovo progetto. Ha salutato Pomeriggio Cinque, ma non Mediaset. Myrta Merlino resta in squadra, pronta a scrivere un nuovo capitolo con il colosso di Cologno Monzese. Il contratto, appena scaduto, è giĂ stato rinnovato: nessuna pausa, solo un cambio di rotta. La giornalista non tornerĂ nel salotto pomeridiano che l'ha vista protagonista nell'ultimo anno. Per lei si apre invece un nuovo orizzonte. Quale? Ancora top secret. L'azienda e la conduttrice stanno definendo in queste settimane il progetto che le calzerĂ meglio.