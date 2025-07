Continua la trattativa sui Dazi Dombrovskis | Su dazi prima ci accordiamo e meglio è

La partita sui dazi si infittisce: mentre Trump rinvia l’imposizione dei nuovi dazi al primo agosto, il tempo a disposizione per negoziare con l’Ue si riduce. Intanto, Washington aumenta la tensione con tariffe più elevate per alcuni paesi, tra cui Giappone e Corea del Sud, alimentando un clima di incertezza globale. Un equilibrio delicato che richiede strategie condivise e rapide per evitare escalation dannose per tutti. La partita è sempre più aperta e i prossimi mesi saranno decisivi per il commercio internazionale.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rinvia i dazi al primo agosto. Più tempo dunque per la trattativa con l’Ue. Washington ha deciso intanto dazi dal 25% al 40% per 7 stati ritenuti non collaborativi tra cui Giappone, Corea del Sud e Sudafrica. Tokyo parla di «mossa estremamente deplorevole». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Continua la trattativa sui Dazi. Dombrovskis: "Su dazi prima ci accordiamo e meglio è"

In questa notizia si parla di: dazi - trattativa - continua - dombrovskis

Antonio Tajani: L'Europa è la soluzione, non il problema, nella trattativa Ue-Usa sui dazi - Antonio Tajani afferma che l'Europa è la soluzione, non il problema, nelle trattative sui dazi con gli USA.

‘Caro amico ti scrivo, anzi, ti scrivero’: trottola Trump al ridicolo; La Cina impone contro-dazi del 34%, Trump: 'Ora la Fed riduca i tassi'. Bankitalia taglia le stime sul Pil; Dazi USA, Trump invia le prime lettere: rinvio per l’Ue, trattativa continua.

Dazi, Dombrovskis: Usa verso rinvio scadenza negoziato al 1 agosto - (askanews) – “Da quello che capiamo gli Stati Uniti intendono rinviare al 1 agosto” la scadenza entro cui trovare un accordo sui dazi commerciali anche con l’Unione Europea, invece del 9 ... Come scrive askanews.it

Dazi, Dombrovskis dopo lettere Trump: "Trattativa con USA va avanti" - it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa. Riporta teleborsa.it