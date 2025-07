Venezia 82 | La Grazia di Paolo Sorrentino sarà il film d’apertura della Mostra del Cinema 2025

Venezia 82 si prepara a incantare il mondo con l’attesissima prima mondiale di "La Grazia", il nuovo capolavoro di Paolo Sorrentino. Con Toni Servillo e Anna Ferzetti, il film inaugurerà ufficialmente la 82ª Mostra del Cinema di Venezia, confermando ancora una volta il ruolo della città come epicentro del grande cinema. La proiezione in prima mondiale si terrà il 27 agosto al Lido, promettendo emozioni e spettacolo senza precedenti.

La Grazia, il nuovo film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo e Anna Ferzetti, aprirà in concorso l’ 82ª Mostra del Cinema di Venezia in prima mondiale il 27 agosto. La Grazia, scritto e diretto da Paolo Sorrentino e interpretato da Toni Servillo e Anna Ferzetti, sarà il film d’apertura dell’ 82ª Mostra del Cinema di Venezia, diretta da Alberto Barbera, in programma al Lido dal 27 agosto al 6 settembre 2025. La proiezione in prima mondiale si terrà nella Sala Grande del Palazzo del Cinema nella serata inaugurale del festival condotta da Emanuela Fanelli, mercoledì 27 agosto. La Grazia: il ritorno di Paolo Sorrentino in concorso. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Venezia 82: La Grazia di Paolo Sorrentino sarà il film d’apertura della Mostra del Cinema 2025

La Grazia di Paolo Sorrentino apre in Concorso il Festival di Venezia 2025 - Il fascino e l’eleganza di Paolo Sorrentino tornano a incantare il Festival di Venezia 2025 con "La Grazia", un film che promette emozioni profonde e interpretazioni memorabili.

