Rapina nel convento | frati minacciati con un coltello l’aggressione e poi la fuga

Una domenica di paura a Foligno: nel convento di San Bartolomeo, due rapinatori armati di coltello hanno assaltato i frati, portando via circa mille euro. Un atto vile e ingiustificabile, che ha scosso profondamente la comunità locale. La scena di violenza si è consumata in un luogo sacro, lasciando tutti sgomenti e desiderosi di giustizia. Ora i carabinieri sono al lavoro per far luce su quanto accaduto e assicurare i colpevoli alla giustizia.

Foligno, 8 luglio 2025 – Paura domenica 6 luglio nel convento di San Bartolomeo a Foligno. Due rapinatori hanno aggredito i frati nell’edificio religioso per rapinarli. Portando via circa mille euro. Una rapina ancor piĂą odiosa perchĂ© accaduta in un edificio religioso e ai danni dei frati. Che, sorpresi dall’irruzione, completamente inermi, non hanno potuto far altro che consegnare il denaro. Adesso sono i carabinieri a indagare su quanto accaduto appunto nella giornata di domenica. Accade nella zona di Uppello, dove appunto c’è il convento, che tra l’altro ancora porta le ferite del terremoto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rapina nel convento: frati minacciati con un coltello, l’aggressione e poi la fuga

In questa notizia si parla di: frati - rapina - convento - minacciati

Rapina per coprire gli abusi sessuali dei frati in chiesa: scarcerazione eccellente - Scopri gli ultimi sviluppi sulla scarcerazione di Danilo Bottino, giovane coinvolto in un caso di rapina mirata a coprire gli abusi sessuali commessi da alcuni frati in chiesa.

Rapina al convento di San Bartolomeo, portati via un migliaio di euro; Foligno, convento di San Bartolomeo in balia dei banditi: religiosi minacciati; Frati rapinati a Foligno, caccia ai due aggressori.

Rapina nel convento: frati minacciati con un coltello, l’aggressione e poi la fuga - Intervento dei carabinieri che adesso indagano per ... Come scrive msn.com

Foligno, rapinati i frati di San Bartolomeo. Due religiosi minacciati con un coltello. Banditi in fuga con mille euro di bottino - Il grave episodio è accaduto nella giornata di domenica quando due ... Riporta msn.com