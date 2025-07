Le Feste Antonacci ultimo album e debutto live a Firenze | Dietro l’apparenza spensierata ci sono verità scomode

Tra note vibranti e emozioni autentiche, Le Feste Antonacci portano a Firenze il loro ultimo album e un debutto live imperdibile. Dietro l'apparenza spensierata si nascondono veritĂ scomode, riflesso di un percorso artistico intenso e sincero. Due amici, due menti creative e poliedriche, pronti a conquistare il pubblico con la loro musica che va oltre i confini della scena internazionale. La loro esibizione promette di essere un viaggio indimenticabile nel cuore dell'arte contemporanea.

Firenze, 8 luglio 2025 – Autori, compositori, polistrumentisti e produttori; due Apostoli dalla forza creativa e incondizionata; due amici prima di tutto. Giacomo Lecchi D’Alessandro e Leonardo Rizzi sono Le Feste Antonacci, duo di artisti attivi a Parigi in ambito pop, pubblicitĂ , documentari e serie per piattaforme come HBO, Netflix e Disney. Origini genovesi il primo, cresciuto a Siena il secondo, la loro musica (che potrebbe suonare alle feste di Biagio Antonacci? «ChissĂ , magari lui è stato a un nostro live in incognito», ironizzano) evoca un’atmosfera spensierata e comunitaria. Dopo una serie di fortunati Ep e singoli (tra cui «La vita fa schifo», hackerato da Andrea Bocelli per la John Lewis Christmas Ad), venerdì 27 giugno è uscito «Uomini Cani Gabbiani», il loro primo album e l'8 luglio il concerto a Firenze, allo Spazio Ultravox. 🔗 Leggi su Lanazione.it