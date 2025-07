Orlando Bloom e Katy Perry in vacanza insieme in Italia dopo la rottura | che succede

Nonostante la rottura annunciata di recente, Orlando Bloom e Katy Perry hanno deciso di mettere da parte le incomprensioni per dedicarsi alla famiglia, trascorrendo insieme qualche giorno in Italia con la piccola Daisy. Un gesto che sorprende e riaccende la speranza di un possibile riavvicinamento, dimostrando che l’amore e il rispetto per i propri figli vanno oltre le divisioni. Cosa succederà adesso? Solo il tempo potrà dirlo.

A pochi giorni dalla conferma della separazione, Orlando Bloom e Katy Perry sono stati avvistati insieme in vacanza: l'attore britannico e la popstar americana si trovano infatti in Italia in compagnia della figlia Daisy. Proprio per amore della piccola, i due avrebbero deciso di trascorrere qualche giorno in famiglia. Orlando Bloom e Katy Perry in famiglia. Vacanze italiane per Katy Perry e Orlando Bloom. Nonostante la rottura annunciata di recente, le due star si sono concesse qualche giorno in compagnia della figlia Daisy al largo della costiera amalfitana: sullo yacht insieme all'ex coppia, c'erano anche i due neosposi Jeff Bezos e Lauren Sánchez, loro amici di lunga data.

“Ehi tu, ma sei quello che manda centinaia di messaggi privati al mio Orlando Bloom. Sono sua, lui è mio. Stai alla larga, ca**o”: Katy Perry furiosa con un fan - Sabato sera 17 maggio, Katy Perry ha interrotto il suo concerto alla T-Mobile Arena per rispondere a un fan e proteggere la sua privacy.

