Sono il ministro degli Esteri più sfigato della storia… | Tajani è in ritardo alla Camera e si giustifica così – Video

Nel mondo della politica, gli imprevisti sono all’ordine del giorno, ma quando il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si presenta in ritardo alla Camera con una battuta autoironica come “Sono il ministro degli Esteri più sfigato della storia…”, l’atmosfera si sdrammatizza immediatamente. Tra due guerre e tensioni commerciali, Tajani dimostra che anche i leader più potenti sanno prendersi con leggerezza. L’articolo “Sono il ministro degli Esteri più sfigato…”: Tajani è…

"Sono il ministro degli Esteri più sfigato della storia, tra due guerre e la guerra commerciale". Il vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, arriva in ritardo al convegno Democrazia e parlamentarismo nell'area del Mediterraneo, organizzata alla Sala della Regina alla Camera dei deputati. Il ministro degli Esteri ha aperto il proprio intervento con una battuta.

Tajani: "Sono il ministro degli esteri più sfigato della storia: due guerre, quella commerciale...succede sempre qualcosa". Vai su X

Quello che è emerso in maniera drammatica in queste ore è la totale inadeguatezza del governo italiano di fronte a ciò che sta accadendo in Medio oriente (e non solo). Prima il ministro degli Esteri Tajani ha sostenuto che non ci fosse “alcun segnale di attacc Vai su Facebook

