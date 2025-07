Belen trasforma il nome della figlia in un brand | la mossa che fa discutere

Belen Rodriguez ha deciso di trasformare il nome della sua amata figlia Luna Marì in un marchio europeo, scatenando discussioni e curiosità. Una scelta audace che combina affetto familiare e acume imprenditoriale, dimostrando ancora una volta come questa showgirl sappia sfruttare ogni opportunità. Ma cosa nasconde dietro questa mossa? Scopriamolo insieme, perché Belen non si ferma mai e continua a sorprendere tutti con le sue strategie.

Belen Rodriguez ha registrato il nome di Luna Marì come marchio europeo. Un'operazione che unisce business, famiglia e strategia imprenditoriale. Che ne pensate? Lei non si ferma mai. Belen Rodriguez non è solo la showgirl sensuale che tutti conoscono. Dietro i riflettori c'è un cervello imprenditoriale che sa come trasformare ogni dettaglio in occasione di business. Stavolta la mossa è stata davvero strategica: ha blindato il nome della figlia, Luna Marì, al registro europeo della proprietà intellettuale. Un gesto calcolato, avviato pochi mesi dopo la nascita della bambina, che ha visto la luce nel luglio 2021.

