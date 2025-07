Sequel di 28 anni | perché rimane sottovalutato nonostante il ritorno del franchise nel 2025

Il sequel di "28 anni" continua a essere sottovalutato nonostante il ritorno del franchise nel 2025, lasciando molti appassionati perplessi. La saga di Jurassic Park ha rivoluzionato il cinema degli anni ’90, portando i dinosauri sul grande schermo con un realismo senza precedenti. Ma perché, nonostante il ritorno, questo secondo capitolo resta spesso in ombra? Scopriamo insieme le ragioni di questa disparità e cosa rende il film un tassello fondamentale da rivalutare.

La saga di Jurassic Park ha segnato un punto di svolta nel cinema degli anni '90, grazie alla sua capacitĂ di portare in scena i dinosauri in modo realistico e coinvolgente. Dopo quasi tre decenni, si può affermare che il primo capitolo rimane il piĂą iconico e apprezzato, mentre le successive pellicole hanno spesso incontrato difficoltĂ nel replicarne la magia originale. Questo articolo analizza uno dei sequel meno valorizzati ma comunque significativo: The Lost World: Jurassic Park. Un film che, sebbene spesso sottovalutato, merita una rivalutazione per alcuni aspetti chiave.

