Caterina Balivo su La volta buona | Faticoso ma sono contenta Novità in vista per settembre

Caterina Balivo si racconta tra soddisfazioni e sfide, con la passione che la spinge a migliorare ogni giorno. Dopo un inizio difficile, il suo programma "La volta buona" ha conquistato il pubblico di Rai 1, meritandosi la conferma per il terzo anno consecutivo. Con l’entusiasmo di chi prepara novità stimolanti per settembre, Caterina è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua determinazione.

Caterina Balivo è soddisfatta del suo lavoro. Dopo un esordio tutt’altro che semplice, il suo programma La volta buona è riuscito ad ingranare nel primo pomeriggio di Rai 1. E così è stato riconfermato dalla tv di Stato per il terzo anno consecutivo. Anche se la conduttrice ha intenzione di sperimentare e apportare qualche significativa novitĂ nella prossima edizione. Il bilancio di Caterina Balivo. Caterina Balivo è orgogliosa de La volta buona. Anche se preferisce definirlo piĂą un people show che un talk show perchĂ© “i personaggi, le persone, sono i veri protagonisti del nostro programma in cui, piĂą che commentare la cronaca, cerchiamo ogni giorno di far raccontare agli ospiti le loro esperienze in base al tema che trattiamo”, ha spiegato a Il Tempo. 🔗 Leggi su Dilei.it