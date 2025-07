Non possiamo più aspettare | l’Europa unisce le forze contro l’Alzheimer

Non possiamo più aspettare: l’Europa si mobilita contro l’Alzheimer, la pandemia silenziosa del nostro tempo. Con 32 milioni di persone colpite e una cifra destinata a triplicarsi entro il 2050, l’urgenza di agire è ormai evidente. Da Milano arriva un segnale forte: la comunità scientifica, politica e civile si uniscono per cambiare il corso di questa sfida. La speranza comincia qui, perché il futuro si costruisce oggi.

L'Alzheimer è la pandemia silenziosa del nuovo millennio. Mentre la malattia neurodegenerativa colpisce 32 milioni di persone nel mondo – cifra destinata a triplicare entro il 2050 – il tempo per agire si sta esaurendo. Da Milano arriva però un segnale chiaro: la comunità scientifica, politica e civile è pronta a rispondere unita. Durante il convegno "Mind the Future", organizzato dalla Fondazione per la sostenibilità sociale con il patrocinio della Società Italiana di Farmacologia e il supporto di realtà come Lilly Italia, GE Healthcare, Biogen, Siemens e Fujirebio, è stato siglato un Manifesto internazionale destinato a cambiare il paradigma della cura.

