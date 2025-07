Kean al Napoli maxi-scambio con la Fiorentina | la bomba da Firenze

Kean al Napoli: maxi scambio con la Fiorentina, la bomba da Firenze. Dopo una stagione da protagonista con 19 gol in Serie A, il talento si prepara a scrivere un nuovo capitolo, questa volta sotto i colori azzurri. La clausola di Kean scade il 15 luglio, e mentre Milan e Manchester United restano in agguato, il Napoli potrebbe sorprendere tutti con un'operazione audace e intrigante, portando in Campania un attaccante che potrebbe rivoluzionare il mercato italiano.

Una stagione da protagonista assoluto con 19 gol in Serie A ha riacceso i riflettori su Moise Kean, ma il suo futuro potrebbe tingersi d'azzurro attraverso una delle operazioni più clamorose e complesse di questa sessione di mercato. Mentre la clausola dell'attaccante scade il 15 luglio, e club come Milan e Manchester United restano alla finestra, è il Napoli a poter sbloccare la situazione. Come? Con un'idea tanto audace quanto affascinante, lanciata dal noto talent scout Michele Fratini: un maxi-scambio che coinvolgerebbe ben tre giocatori. Buongiorno e Kean potrebbero ritrovarsi compagni nel Napoli La "bomba" del talent scout: Raspadori e Zanoli per arrivare a Kean.

Antonio Conte vuole un bomber: il Napoli punta su Moise Kean e un giovane talento europeo - Antonio Conte ha fissato l'attenzione sul mercato estivo, desiderando un bomber per potenziare l'attacco del Napoli.

Il Napoli non smette di pensare a Darwin Nunez come rinforzo offensivo Come riportato dal Corriere dello Sport, gli azzurri avrebbero tuttavia inserito dei paletti che renderebbero l’affare complicato ? La richiesta dei Reds di 51 milioni di sterline (circa 60 Vai su Facebook

