Sci alpino sabato doppia discesa a Cortina e Wengen | start list e favoriti duello Goggia-Brignone

Giornata di discese quella di18 gennaio. E l’Italia è pronta a sognare in grande, perché questi primi giorni nelle due località di, dove sono di scena gli uomini e in cui si è già disputato un super-G, e, dove le donne esordiscono dopo le prove, ci hanno detto che le azzurre e gli azzurri sono in gran forma. Andiamo allora a scoprire lee iper le due discese libere, in programma rispettivamente alle ore 11 per quanto riguarda quella maschile e alle ore 12.30 per quel che concerne la gara femminile.VOGLIONO VINCEREDopo aver vinto in Austria pochi giorni fa, Federicaè pronta a stupire di nuovo anche sulle piste di casa. Al’azzurra ha dato spettacolo nelle prime due prove cronometrate, con un primo e un secondo posto, scambiandosi le posizioni con l’altra nostra strepitosa protagonista delle nevi, vale a dire Sofia, che deve riscattare il doppio zero del passato weekend, e che appare carichissima.