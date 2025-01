Lanazione.it - Prevenzione da bullismo e cyberbullismo: un convegno a San Giuliano Terme

Leggi su Lanazione.it

San(PI), 17 gennaio 2025 – L’amministrazione comunale di Sane la cooperativa Arnera società cooperativa sociale organizzano la tavola rotonda dove si affronteranno i temi del progetto e delle attività di “Educare alla Pace 2”. L’appuntamento è per sabato 18 gennaio dalle ore 9 alle 13 nella sala del Consiglio comunale (via Niccolini, 40) con un programma che vedrà interventi, dalle ore 9, del sindaco Matteo Cecchelli, dell’assessora all’Istruzione Fabiana Coli, della sociologa e mediatrice dei conflitti Maria Rosa Cranchi, coordinatrice del progetto, della pedagogista Irene Gotti e del mediatore di giustizia riparativa Alessandro Remorini. A seguire si terrà il panel sulle “Nuove fenomenologie die cyber: implicazioni per lae l’intervento”, a cura della professoressa Ersilia Menesini, prorettrice per la Didattica dell'orientamento e dei servizi agli studenti dell’università di Firenze.