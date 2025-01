Ilgiorno.it - Pensionati in crisi? C’è il progetto Rewire

Leggi su Ilgiorno.it

Uno la aspetta, la sogna, conta i mesi, le settimane e i giorni. E poi? Poi, quando arriva, può capitare che si spalanchi il vuoto. Che quelle giornate non più scandite da orari e scadenze si rivelino lunghissime e difficili da riempire, che amici e conoscenti che ci si era ripromessi di frequentare con più assiduità in realtà siano "visitabili" soltanto nei fine settimana, perché lavorano, così come i nipotini – per stare con i quali il tempo sembrava sempre troppo poco - che tra scuola e attività pomeridiane sono poco o nulla intercettabili. Non stupisca se il pensionamento è inserito tra i dieci eventi più stressanti nell’età adulta. Per molte persone rappresenta e viene vissuto come un nuovo inizio positivo, ma per molte altre può avere conseguenze negative, come la depressione o disturbi neurodegenerativi.