Lanazione.it - Pari opportunità: la Giunta approva due delibere per favorire l’inclusione lavorativa

Pisa, 17 gennaio 2025 – LaComunale hato dueche hanno l’obiettivo dilegenerazionali, di genere e di inclusione e partecipazione attiva nel mondo del lavoro di persone con disabilità, donne e giovani e altresì per la promozione di politiche attive del lavoro a favore di ex degenti di ospedali psichiatrici e giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in etàin situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno. Questo attraverso incentivi legati alla partecipazione di bandi e appalti pubblici, come mezzo per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva che debba tenere conto anche del conseguimento di obiettivi con valenza sociale.