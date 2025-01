Quotidiano.net - Okoye indagato per scommesse: importi sospetti sull’ammonizione in Lazio-Udinese

Il portiere tedesco dell', naturalizzato nigeriano, Maduka, di 25 anni, attualmente infortunato perché operato al polso, èdalla Procura di Udine per un flusso dianomale in occasione della partitadisputata lo scorso 11 marzo. Lo rende noto notizia il 'Messaggero Veneto'. Nel registro degli indagati è stato iscritto anche il titolare di una pizzeria frequentata abitualmente dai giocatori e, occasionalmente, anche dai dirigenti della società friulana. L'accusa nei confronti dei due indagati è di truffa. A far scattare l'indagine è stata una segnane giunta dalla Sisal per una serie diperrilevanti legata all'ammonizione dell'estremo difensore bianconero durante la partita vinta a Roma per 2-1.venne ammonito dall'arbitro al 19' della ripresa per perdita di tempo.