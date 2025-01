Terzotemponapoli.com - Napoli, ‘riflessioni’ sull’addio di Kvara. Intanto Lukaku…

L’addio trae il: di seguito un articolo tratto dal sito www.tuttomercatoweb.com. La cessione multimilionaria di Khvichatskhelia dalal Paris Saint-Germain è l’eccezione e va in controtendenza rispetto al trend degli ultimi mesi. E’ un fattore che tutte le società europee e anche italiane dovranno mettersi bene in testa. Non sarà più semplice che i gioielli vadano via ai prezzi degli anni passati. Le valutazioni pre Covid a cui sperano sempre di arrivare i nostri club, sono un ricordo passato. Oltre il: parte primaAdesso le società inglesi hanno la scure del Fair Play interno, il Real Madrid e il Barcellona fanno storia a parte ma non fanno follie se non per pochi obiettivi mirati e il PSG è una sola isola felice dove cedere. Ma tutte le big stanno riducendo i costi, invece che aumentarli.