Michelle Obama boicotta l’insediamento di Trump, Biden cita Eisenhower nel discorso d’addio

di Stefano VaccaraNEW YORK (ITALPRESS) – Per l’inauguration di Donalddi lunedì 20 gennaio a Washington, molte delle feste di gala saranno finanziate da ricchi imprenditori che non perdono occasione di ingraziarsi il nuovo presidente. Ci saranno tutti gli ex presidenti con le loro spose tranne una, quella più famosa e che molti avrebbero voluto come prima donna presidente: no, non è Hillary Clinton, ma.Intanto Joeha tenuto dalla Casa Bianca mercoledì sera il tradizionaledi commiato, in cui ha espresso agli americani le preoccupazioni sul futuro del paese.ha avvertito che “un’oligarchia di miliardari” sta emergendo in America, e ha lanciato l’allarme sulla “pericolosa concentrazione di potere” che potrebbero ottenere a discapito della democrazia.