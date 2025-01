Lanazione.it - Mense scolastiche sotto la lente. Si riunisce la nuova Commissione

Passo in avanti nel monitoraggio della qualità del servizio mensa che viene erogato alle scuole di Massarosa. Nei giorni scorsi, la giunta ha dato il via libera alladi coordinamento dei comitati mensa, uno strumento messo in campo dall’amministrazione a partire dal 2023 e che ha dato buoni risultati: si tratta dello strumento di raccordo delle attività dei singoli comitati, nonché il referente unico per l’ufficio scuola con compiti propositivi e di verifica dell’attività del servizio mensa. Il coordinamento è composto da Mario Navari, assessore alla pubblica istruzione; dal responsabile dei servizi scolastici o da un suo delegato; da un rappresentante per ciascun comitato mensa; e infine da un docente designato da ciascun istituto comprensivo, sia il Margherita Hack che l’Armando Sforzi.