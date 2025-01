Thesocialpost.it - Maltempo, crolla una palazzina a Palermo: tantissime chiamate al 112

Leggi su Thesocialpost.it

Una giornata diincessante ha colpito duramentee i comuni limitrofi, provocando allagamenti, crolli, alberi abbattuti e gravi disagi alla circolazione. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in un’intensa operazione di soccorso, avendo già effettuato settanta interventi, con altrettanti richieste di aiuto in attesa.Tra i danni più rilevanti si segnala il crollo di un edificio disabitato in vicolo Vannucci, situato nel centro storico. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Tuttavia, molte strade della città sono state chiuse a causa degli allagamenti. In particolare, il sottopasso di via Belgio, lato monte, è stato chiuso al traffico, mentre via Imera ha subito la stessa sorte a partire dalle 17:30. Inoltre, tombini esplosi in corso Alberto Amedeo hanno aggravato ulteriormente la situazione, causando ingorghi stradali.